'Verbied verslavende games voor minderjarigen'

Experts en verslavingsdeskundigen zijn in toenemende mate bezorgd over de impact die gokelementen in games hebben op jonge spelers. "We weten niet precies wat gesimuleerd gokken op langere termijn met kinderen doet", zegt game-onderzoeker Tony van Rooij van het Trimbos-instituut. "Maar gezien de ernst van het onderwerp hebben wij dat liever niet."

De hersenen van minderjarigen zijn nog volop in ontwikkeling en kunnen daarom beter niet aan kansspelen worden blootgesteld, zeggen deskundigen.

Jan Willem Poot, oprichter van Yes We Can Clinics, die veel jeugdige gameverslaafden behandelt, gaat nog een stap verder. Hij pleit voor een verbod op games met "verslavende elementen voor minderjarigen", zoals hij ze noemt. "We zeggen met z'n allen dat kinderen onder de achttien jaar niet naar het casino mogen. Maar we vinden het wel oké als kinderen van 9, 10 of 11 games spelen met die verslavende elementen. Het is echt hetzelfde. Het heeft hetzelfde effect als het gokken in een casino."