OM vervolgt verdachten in ayahuasca-zaak, maar niet voor dood Hongaar

Het Openbaar Ministerie vervolgt drie mensen en een bedrijf in een ayahuasca-zaak in het Babantse Eersel. De verdachten werden vorig jaar april door de politie opgepakt in een woning tijdens een healingsessie met de verboden hallucinogene drank. In de woning werden grote hoeveelheden ayahuasca gevonden.

De politie bezocht de woning omdat een 31-jarige Hongaar een paar weken eerder dood buiten een flat werd gevonden. Uit onderzoek bleek dat hij mogelijk van het gebouw gesprongen was onder invloed van onder meer ayahuasca. Kort voor zijn dood zou hij hebben deelgenomen aan een healingsessie in de woning in Eersel. Daar was een bedrijf gevestigd dat sessies met ayahuasca organiseerde.

Volgens het Openbaar Ministerie kan er geen direct verband gelegd worden tussen de dood van de Hongaar en het bijwonen van de sessie. De opgepakte verdachten worden daarom niet vervolgd voor dood door schuld, maar voor het bezit, bereiden en verwerken van ayahuasca.

Risico's

Aan het gebruik van ayahuasca kleven risico's. Verslavingszorginstelling Jellinek waarschuwde er eerder voor en ook binnen de ayahuasca-gemeenschap klonk er kritiek op de organisatie in Eersel. In 2015 waarschuwden honderd internationale antroposofen en ayahuasca-deskundigen al voor het bedrijf, meldt Omroep Brabant.

Het werkzame bestanddeel van ayahuasca is de verboden stof dimethyltryptamine (DMT), die in Nederland als harddrug wordt aangemerkt. Die stof werd ook in het bloed van de man uit Hongarije gevonden, maar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) stelde uiteindelijk vast dat het waarschijnlijk al uitgewerkt was op het moment dat de man overleed.

Het is nog onbekend wanneer de rechtszaak plaatsvindt.