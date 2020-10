Nog zeker tot december gedeeltelijke lockdown, tips om die tijd goed door te komen

Het is sowieso nodig om minstens een half uur te bewegen per dag. Het liefst buiten, zegt Rademaker. "Als dat niet lukt of je mag niet naar buiten vanwege quarantaine, dan is het altijd slim om een korte intensieve workout binnen te doen." Die zijn gewoon digitaal te vinden. "Op YouTube vind je tal van workouts waar je in 10 minuten alle spiergroepen traint met lichte gewichten, flesjes of een gevulde tas met boeken."

En als je dat ook onderdeel maakt van je vaste ritme, waar psycholoog Edriouch het al eerder over had, ben je niet geneigd om dit over te slaan. "Wat ook kan werken is om workouts samen te doen met vrienden via WhatsApp bellen, of Zoom. Hierdoor heb je ook meer een stok achter de deur."

En heb je dat sociale contact ook weer gehad.