De Jonge: Huidige maatregelen zeker tot in december van kracht

De huidige maatregelen, de zogenoemde gedeeltelijke lockdown, zijn zeker tot in december nodig. Dat zei minister De Jonge in het persmoment over de coronapandemie.

De lockdown die twee weken geleden is begonnen heeft nog geen duidelijk beeld opgeleverd, zei premier Rutte. "Het is te vroeg om nu conclusies te trekken en dus te vroeg om nu al op de rem te trappen."

Maar het kabinet zal zeker extra maatregelen nemen als dat ergens de komende dagen nodig blijkt. "De besmettingsgraad moet dalen", zegt De Jonge. "Anders houdt de zorg het gewoon niet vol."

Het kabinet kijkt de situatie nu nog even aan en gaat niet over tot nieuwe maatregelen, laat staan het afzwakken van maatregelen. Rutte: "We willen de economie en de samenleving zo min mogelijk schade berokkenen. Dat is het lastige evenwicht."

Minister De Jonge zegt dat onderzoek van het RIVM uitwijst dat nu aanvullende maatregelen nemen geen effect heeft op de piek die er nu aankomt. "Maar het kan wel de snelheid van de toename van het aantal besmettingen afremmen", zegt De Jonge.