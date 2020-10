Ook in Eerste Kamer ruime meerderheid voor coronawet

De coronawet van het kabinet is nu ook door de Eerste Kamer. Drie weken geleden ging de Tweede Kamer al akkoord met het wetsvoorstel en nu heeft de senaat zich daarbij aangesloten. Minister De Jonge zei gisteren dat hij uitgaat van 1 december als datum van inwerkingtreding, maar "zoveel eerder als mogelijk is en liefst wat eerder".

Bij de stemming in de Eerste Kamer schaarde uiteindelijk een ruime meerderheid van 48 senatoren zich achter de wet. Er waren 24 tegenstemmen. Die zaten bij de oppositiepartijen Forum voor Democratie, PVV, SP, Partij voor de Dieren en de groep-Otten. Tegenstanders vinden onder meer dat de rol van de Eerste Kamer bij allerlei coronamaatregelen te klein is. Ook worden volgens een minderheid te veel vrijheden beperkt.

Doel van de wet is dat er een betere juridische basis komt voor de coronamaatregelen. Veel van die maatregelen, bijvoorbeeld over de maximale grootte van groepen en over het houden van afstand, worden nu geregeld via noodverordeningen van de veiligheidsregio's.

Mondkapjesplicht

De coronawet was al in het voorjaar aangekondigd. Tegen een eerste concept kwam veel protest en ook nadat het kabinet een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer had gestuurd, was er kritiek. De regeringsfracties en veel oppositiepartijen sloegen daarop de handen ineen en pasten het voorstel ingrijpend aan. Een van de veranderingen was dat de Tweede Kamer maatregelen van het kabinet bespreekt voor ze ingaan. De wet geldt in principe voor drie maanden, maar kan worden verlengd.

Een maatregel waarvoor de wet de juridische basis legt, is een mondkapjesplicht. Volgens de wet kan het kabinet regels stellen voor het gebruik van "persoonlijke beschermingsmiddelen, met inbegrip van de verplichting tot toepassing of gebruik hiervan". Het kabinet heeft al aangekondigd zo'n plicht te willen invoeren.