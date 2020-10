Ruime steun in Kamer voor coronawet; meer zeggenschap parlement

De coronawet van het kabinet kan rekenen op ruime steun in de Tweede Kamer. Dat was eigenlijk de afgelopen tijd al duidelijk geworden, maar het is bevestigd in het Kamerdebat van vandaag. Kern van de wet is dat er een beter juridische basis komt voor de coronamaatregelen in Nederland. Veel van de maatregelen worden nu geregeld via plaatselijke noodverordeningen en daar moet de coronawet een eind aan maken.

Over de wet is veel te doen geweest. Tegen een eerste versie was veel protest, ook van rechtsgeleerden. Die vonden dat het kabinet te veel macht zou krijgen. Het kabinet paste het plan toen aan en diende het wetsvoorstel in juli in.

Ook daarna was er nog veel onvrede over, maar de politieke angel ging er vorige week uit. Toen werden de coalitie en de oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, SGP en 50Plus het eens over aanpassingen. Zij spraken samen een groot aantal wijzigingen af, waarvoor dus een ruime meerderheid is in de Kamer.