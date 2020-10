Grapperhaus tegen kerken: maximaal 30 mensen in de kerk en niet zingen

Zoveel mogelijk online-diensten, maximaal 30 mensen bijeen en niet zingen. Dat heeft minister Grapperhaus afgesproken met kerkelijke koepels na de ophef van afgelopen weekend over drukbezochte kerkdiensten in Staphorst.

Bij drie diensten gisteren in de Hersteld Hervormde Gemeente waren per dienst maximaal 600 mensen welkom. Bezoekers hoefden geen mondkapje te dragen en er werd gezongen. Politici van allerlei gezindten waren daar niet gelukkig mee.

Religieuze bijeenkomsten waren uitgezonderd van het maximumaantal bezoekers van 30 dat in de meeste andere publieke binnenruimtes geldt. Voorwaarde was wel dat mensen vooraf reserveren en er bij binnenkomst een gezondheidscheck is.

'Terug naar oude afspraken'

"We gaan nu weer terug naar de afspraken die we in maart hebben gemaakt met de koepelorganisaties", zegt Grapperhaus. "Iedereen brengt offers. Kerkelijke organisaties zien dat ook in."

Hij benadrukt wel dat de regels niet afdwingbaar zijn. "We kunnen als overheid geen kerkgebouwen binnentreden, dat is een heel oud grondrecht. Maar ik vertrouw erop dat iedereen meedoet."

De afspraken gelden zolang het huidige maatregelenpakket van kracht is.

Een van kerkgangers liet gisteren al weten te snappen dat er vragen waren over de dienst in Staphorst: