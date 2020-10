Onbegrip in landelijke politiek over 600 gelovigen in kerk Staphorst

Om 09.30 uur was de eerste samenkomst in Staphorst. Kerkgangers werd voorafgaand aan de dienst verzocht om niet met de pers in discussie te gaan en zich aan de regels te houden.

"Het bezoekersaantal lijkt hoog, maar we hebben een grote kerk", zei de secretaris van de kerkenraad Albert Bouwman gisteren tegen de NOS. Volgens hem heeft de kerk plaats voor 2300 mensen, maar vanwege de afstandsregels zijn er al maanden per dienst niet meer dan 600 mensen aanwezig. Ook voldoet de ventilatie aan de RIVM-eisen, zei Bouwman.

Niet langs de lijn

SP-fractievoorzitter Marijnissen vindt het "totaal niet uit te leggen". "Theaters en horeca moeten zich houden aan de regel van maximaal 30 personen per ruimte. Dit is onverantwoordelijk, zeker ook naar de medewerkers in de zorg."

PvdA-leider Asscher vindt net als de SP dat er voor religieuze organisaties geen uitzondering moet worden gemaakt als het gaat om groepsgroottes. "Het is echt onverantwoord dat honderden mensen in Staphorst in een kerk samenkomen, terwijl van andere Nederlanders wordt gevraagd om niet langs de lijn bij de voetbalwedstrijd van hun kinderen te gaan staan."

D66-fractievoorzitter Jetten vindt dat minister Grapperhaus naar Staphorst moet gaan voor een "indringend gesprek".