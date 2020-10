Premier Pakistan: Facebook moet islamofobie behandelen als Holocaustontkenning

Kees Ribbens, hoogleraar Populaire historische cultuur en oorlog aan de Erasmus Universiteit, spreekt van een ongelukkige vergelijking. "Islamofobie en Holocaustontkenning zijn heel uiteenlopende zaken."

Hij begrijpt waarom Khan de Holocaust aanhaalt. "Dat is immers het morele ijkpunt van de westerse samenleving. Door bij dat frame aan te haken kan hij zijn punt onder de aandacht brengen. Maar hij veralgemeniseert wel in een paar hele grote stappen."

"Een kernvraag is bijvoorbeeld of het delen van Mohammedcartoons per definitie islamofoob is. Pakistan, Turkije en de rest van de islamitische wereld zullen het zo zien, maar het Franse standpunt is juist dat dit gaat over vrijheid van meningsuiting."

"Het is goed dat Facebook elke vorm van haatzaaierij aanpakt, maar er valt te discussiëren over wat wel of niet in dat begrip past."