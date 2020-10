Amerikaanse fabrikant van zware pijnstiller schikt voor meer dan 8 miljard dollar

De fabrikant van de zware, verslavende pijnstiller OxyContin heeft een schikking getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. Het bedrijf Purdue Pharma zal schuld bekennen aan drie aanklachten in een deal die de medicijnenreus meer dan 8 miljard dollar kost.

Opioïden zijn in de VS een groot probleem. Artsen schrijven de sterke en verslavende medicijnen makkelijk voor. Een verklaring daarvoor is dat de Amerikaanse farmaceutische industrie aan minder regels is gebonden dan die in andere landen. Sinds 2000 zijn volgens persbureau AP 470.000 Amerikanen overleden aan hun opioïdenverslaving.

Ook andere medicijnfabrikanten zoals Johnson & Johnson worden door Amerikaanse staten of de federale overheid aangepakt voor hun rol in de opiatencrisis in het land.

Nederland

In OxyContin zit de opioïde oxycodon; een sterkere, synthetische variant van morfine. Het middel onderdrukt pijnprikkels in de hersens. De tabletten of capsules zijn in Nederland op recept verkrijgbaar onder de namen OxyContin, Oxynorm en Oxycodon. Toenmalig minister Bruins waarschuwde vorig jaar dat het gebruik van oxycodon in Nederland fors is gestegen.

De deal, waarvan de details pas later bekend worden gemaakt, heeft volgens experts geen invloed op de nog lopende onderzoeken naar de steenrijke eigenaren van Purdue Pharma, de familie Sackler. Zij zitten niet meer in het bestuur van het bedrijf. Wel is duidelijk dat het bedrijf toegeeft dat het federale wetten heeft overtreden.

Succes Trump?

President Trump kondigde een aantal jaren geleden een harde aanpak aan van de opiatencrisis in zijn land. Verwacht wordt dat hij deze deal zal gebruiken in zijn herverkiezingscampagne. Zijn politieke tegenstanders, de Democraten, vinden juist dat het ministerie van Justitie de medicijnreus te zacht heeft aangepakt.