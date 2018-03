Trump komt met harde aanpak drugssmokkel en medicijnverslaving

President Trump gaat de drugs- en medicijnverslaving in de Verenigde Staten aanpakken. Dat staat in plannen die hij later vandaag gaat ontvouwen, maar al voor een deel zijn uitgelekt.

Trump wil onder meer de straffen voor drugssmokkel en de handel in verdovende middelen flink verhogen en kijkt naar mogelijkheden om smokkelaars en dealers de doodstraf op te kunnen leggen. Volgens hem hebben individuele dealers soms duizenden doden op hun geweten.

Hoe dat in de praktijk gaat uitpakken, is niet bekend. Niet elke staat in de VS hanteert de doodstraf. Ook wil Trump iets doen aan de verslavingscrisis in Amerika. Daar zijn 2,6 miljoen mensen verslaafd aan opiaten, zoals heroïne of morfine. Veel Amerikanen slikken pijnstillers met daarin opiaten.

Opiaten

In de VS worden elk jaar zo'n 250 miljoen recepten voor opiaten uitgeschreven. Artsen schrijven de sterke en gevaarlijke medicijnen soms zonder veel moeite of medische reden voor. Een verklaring daarvoor is dat de Amerikaanse farmaceutische industrie aan minder regels is gebonden dan de Europese.

In 2016 stierven 42.000 Amerikanen aan een overdosis medicijnen, onder wie popster Prince. Hij bezweek aan de gevolgen van een sterke dosis fentanyl, een zeer sterke pijnstiller.

Het medicijngebruik in Amerika moet volgens de president de komende jaren met een derde worden teruggedrongen.