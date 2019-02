Minister wil gebruik zware pijnstillers als oxycodon terugdringen

Er komen maatregelen die het gebruik van zware, verslavende pijnstillers moeten terugdringen. Dit soort middelen, de zogeheten opioïden, wordt de laatste jaren steeds meer geslikt. Het meest gebruikte middel uit deze groep is oxycodon. Artsen schrijven het vaak makkelijk voor en patiënten krijgen eenvoudig herhaalrecepten.

Minister Bruins voor Medische Zorg maakt zich daar zorgen over. "Het gaat hier niet om aspirientjes, maar om zeer zware en vaak verslavende middelen." Hij wijst erop dat er in de VS al een grote groep mensen aan verslaafd is geraakt. "Ik wil ervoor zorgen dat we die kant beslist niet op gaan."

Het aantal mensen dat in Nederland oxycodon gebruikt is sinds 2008 gestegen van 93.000 tot 485.000. Het gebruik van fentanyl steeg in die periode van 65.000 naar 111.000. Volgens experts is de grens tussen gebruik en misbruik vaak niet duidelijk te trekken.

Eerste hulp en ziekenhuis

Gebruikers lukt het vaak niet om zonder hulp af te bouwen. In het ergste geval kan langdurig gebruik leiden tot vergiftiging. Het aantal mensen dat hiervoor op de spoedeisende hulp belandt of in het ziekenhuis moet worden opgenomen, neemt de laatste jaren toe.

Artsen, apothekers en andere experts gaan gezamenlijk aan de slag om het gebruik van de zware pijnstillers terug te dringen. Er wordt voorlichting gegeven en er komt nog meer onderzoek naar de werking van de opioïden.

Dat er steeds meer van deze zware pijnstillers door artsen worden voorgeschreven heeft meerdere oorzaken. De vergrijzing van de bevolking speelt mee net als de aandacht voor pijnbestrijding bij artsen en in de maatschappij. Medici weten nu soms nog te weinig van de negatieve effecten en schrijven deze middelen makkelijk en langdurig voor.