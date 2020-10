Wekdienst 21/10: Nationale herdenking Franse leraar • Amsterdam Dance Event online

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Parijs wordt een nationale herdenking gehouden voor de omgebrachte leraar Samuel Paty. De docent werd vrijdag onthoofd door een extremistische moslim, nadat hij tijdens een les spotprenten van de profeet Mohammed had laten zien.

Eigenlijk zou vandaag het Amsterdam Dance Event beginnen. Normaal komen er honderdduizenden bezoekers uit tientallen landen op af, dit jaar is het evenement vanwege corona digitaal met livestreams en workshops.

In de Giro d'Italia staat een bergetappe op het programma waarin Wilco Kelderman een poging zal wagen dichter bij rozetruidrager João Almeida te komen. De Portugees heeft een voorsprong van zeventien seconden op de Nederlandse kopman van Sunweb in het algemeen klassement.

Ajax neemt het in de Champions League op tegen Liverpool. De wedstrijd begint om 21.00 uur.

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse ruimtesonde Osiris-Rex heeft het oppervlak van de planetoïde Bennu bereikt. De missie heeft als doel het opzuigen van ruimtegruis van de planetoïde. Volgens ruimtevaartorganisatie NASA ging alles volgens plan. "Touchdown bevestigd", klonk het rond middernacht Nederlandse tijd.

Wetenschappers zijn zeer geïnteresseerd in de samenstelling van rotsblokken als Bennu. De aarde is ontstaan uit rotsblokken die vergelijkbaar zijn met Bennu, die door de tijd heen zijn samengeklonterd.

Ander nieuws uit de nacht:

Aanklacht in VS tegen Saudische kroonprins om moord op journalist Khashoggi: de verloofde van de Saudische journalist Jamal Khashoggi en een mensenrechtenorganisatie hebben een aanklacht ingediend bij een Amerikaanse rechtbank tegen de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman en twintig andere Saudiërs.

Radboud Universiteit en Radboudumc in Nijmegen mogen zich niet langer 'katholiek' noemen: de Radboud Universiteit en ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen dragen niet langer het predicaat 'katholiek'. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft het ingetrokken, omdat de bisschoppen vinden dat ze te weinig invloed hebben op de toezichthouder van beide instanties, de Stichting Katholieke Universiteit.

Tientallen objecten in musea Berlijn besmeurd met olieachtige vloeistof: in verschillende musea in Berlijn zijn begin deze maand zeker 70 voorwerpen vernield. Het gaat om een van de grootste aanvallen op kunstvoorwerpen en oudheden in de geschiedenis van het naoorlogse Duitsland.

En dan nog even dit:

Zanger en gitarist Spencer Davis (81) is overleden. Davis was de oprichter van The Spencer Davis Group die in de jaren 60 verscheidene grote hits had met Gimme Some Lovin', I'm A Man, Keep On Running en Time Seller.

Zijn meest bekende hit: