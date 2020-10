NASA-sonde bereikt oppervlakte planetoïde, op 333 miljoen kilometer van de aarde

De Amerikaanse ruimtesonde Osiris-Rex heeft het oppervlak van de planetoïde Bennu bereikt. De missie heeft als doel het opzuigen van ruimtegruis van de planetoïde. Volgens ruimtevaartorganisatie NASA ging alles volgens plan. "Touchdown bevestigd", klonk het rond middernacht Nederlandse tijd.

Of het de sonde ook echt gelukt is om ruimtegruis op te zuigen van Bennu, die zo'n 333 miljoen kilometer van de aarde verwijderd is, wordt vermoedelijk binnen een week duidelijk. Als het niet gelukt is, moet het team van de NASA de sonde in januari nog een keer naar het oppervlak van Bennu sturen. Het is de bedoeling dat de sonde het ruimtegruis in 2023 aflevert op aarde, zodat wetenschappers ermee aan de slag kunnen.

Osiris-Rex werd vier jaar geleden door de NASA gelanceerd naar de planetoïde en kwam daar twee jaar geleden aan. Sindsdien zweeft de sonde op een paar honderd meter afstand rond Bennu. In die periode werd het oppervlak van het rotsblok in kaart gebracht. Bennu is niet veel groter dan het Empire State Building. De hele operatie duurde ruim vier uur en werd volautomatisch uitgevoerd.

Ontstaan van de aarde

Wetenschappers zijn zeer geïnteresseerd in de samenstelling van rotsblokken als Bennu. De planetoïde is ontstaan in de eerste tien miljoen jaar van ons zonnestelsel, meer dan 4,5 miljard geleden. De verwachting is dat de planetoïde ons daarom veel kan vertellen over die tijd. De aarde is ontstaan uit rotsblokken die vergelijkbaar zijn met Bennu, die door de tijd heen zijn samengeklonterd.

Het doel van de missie is om minimaal 60 gram ruimtegruis van Bennu op te zuigen, maar wetenschappers hopen dat de sonde enkele kilo's heeft weten op te zuigen.

De VS is niet het eerste land dat een monster van een planetoïde naar de aarde wil halen. Eerder lukte dat Japan al met de sonde Hayabusa, maar dat ging om een veel kleinere hoeveelheid materiaal.

Eerder legde de missiemanager uit hoe de ruimtesonde werkt: