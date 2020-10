Koning Willem-Alexander na dag Griekenland terug in Nederland

Gisteren vertrok het gezin met het regeringsvliegtuig naar hun vakantievilla in Griekenland. Vanwege de ophef die hierover ontstond, liet Willem-Alexander een paar uur na de landing in Griekenland via de Rijksvoorlichtingsdienst weten dat het gezin de vakantie zou afbreken.

"We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons", schreven ze in een verklaring.

Het regeringsvliegtuig was inmiddels teruggekeerd naar Nederland, daarom vlogen de koning en zijn gezinsleden een dag na hun vertrek in een Boeing 737 van de KLM terug naar Nederland.