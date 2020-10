Grensovergangen korte tijd geblokkeerd door Armeense demonstranten

Armeense demonstranten hebben vanmorgen bij twee grensovergangen tussen Nederland en België de snelweg geblokkeerd. De betogers waren de A76 bij Maasmechelen opgelopen en de A16 bij Hazeldonk, om aandacht te vragen voor het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan. De blokkades duurden ongeveer twee uur en leidden tot lange files.

De demonstranten kwamen uit België en Nederland. Een van hen zei tegen de NOS dat de betogers zich aansluiten bij protesten die vandaag elders in Europa plaatsvinden. Ze droegen vlaggen en spandoeken met opschriften als "stop oorlog en terrorisme".

Inmiddels zijn de snelwegen en grensovergangen weer vrij.

Conflict

Eind september laaide het al 30 jaar durende conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan weer op. Daarbij vielen de afgelopen weken zeker zeshonderd doden. Het dodental blijft oplopen, ondanks de wapenstilstand die afgelopen weekend is afgekondigd.

Initiatiefnemer Boghos Tekeyan zei tegen L1 dat de staking een oproep is aan Europeanen om zich solidair te tonen met de slachtoffers van het conflict. "De wereld is nu in de ban van het coronavirus. Daardoor zijn mensen niet op de hoogte van de situatie tussen de twee landen en daar willen we aandacht voor vragen."

Het conflict draait om de Azerbeidzjaanse regio Nagorno-Karabach, die door Armeniërs wordt bewoond en de facto zelfstandig wordt bestuurd met steun van Armenië: