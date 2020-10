Wapenstilstand Azerbeidzjan en Armenië, gesprekken over Nagorno-Karabach

Azerbeidzjan en Armenië zijn een wapenstilstand overeengekomen. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov bekendgemaakt. Lavrov heeft in Moskou meer dan tien uur met beide partijen onderhandeld om een eind te maken aan het geweld in de regio Nagorno-Karabach.

De wapenstilstand gaat vanmiddag in. Vanaf dat moment kunnen gevangenen en doden worden uitgewisseld. De strijd zou alleen de afgelopen dagen al aan zeker tientallen mensen het leven hebben gekost.

Beide partijen hadden eerder deze week al tegen de Franse president Macron gezegd dat ze bereid zijn om mee te werken aan een oplossing voor het conflict. Macron had de leiders van beide landen gebeld en aangedrongen op een wapenstilstand. Ook de Verenigde Naties, de NAVO, de Verenigde Staten en Canada wilden een staakt-'t-vuren.

Wel praten, geen concessies

Azerbeidzjan en Armenië hebben nu opnieuw gezegd dat ze wel met elkaar in gesprek willen over beëindiging van hun conflict over Nagorno-Karabach, maar dat gaat niet zonder slag of stoot.

De Azerbeidzjaanse president Aliejev zei eerder dat hij wel wil praten over de betwiste regio, maar dat hij geen concessies wil doen aan Armenië. Er zijn volgens Aliejev geen gesprekken mogelijk als Armenië vasthoudt aan de opvatting dat de regio in Azerbeidzjan deel uitmaakt van Armenië, zei hij in een televisietoespraak.