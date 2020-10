Bloedbank Sanquin gaat bloed in regio Utrecht testen op westnijlvirus

Bloedbank Sanquin gaat gedoneerd bloed in een aantal regio's in Nederland testen op de aanwezigheid van het westnijlvirus. Het gaat om donorbloed van bloedbanken in Utrecht, het Gooi en het oosten van Zuid-Holland. Gisteren werd bekend dat in Nederland voor het eerst iemand besmet is geraakt met het westnijlvirus, waarschijnlijk in de regio Utrecht.

Omdat het westnijlvirus wordt overdragen via bloed, is het voor Sanquin van belang om de bloeddonaties in dat gebied nader te onderzoeken. "De kans is groot dat er meer mensen besmet zijn", zegt woordvoerder Marloes Metaal. "Bij één besmette persoon kun je ervan uitgaan dat ongeveer honderd mensen het virus hebben opgelopen."

Lang niet iedereen is bloeddonor, dus de kans dat bloedbanken geïnfecteerd bloed hebben binnengekregen is klein. "Maar we zijn verantwoordelijk voor veilig bloed", aldus Metaal.

Kwetsbare mensen

De meeste mensen worden niet ziek door het westnijlvirus. Zo'n 80 procent heeft helemaal nergens last van, de overige 20 procent krijgt milde symptomen als koorts en griepklachten.

Sanquin benadrukt dat kwetsbare mensen er wel ernstig ziek van kunnen worden. En dat is de doelgroep van de meeste bloedtransfusies.

Vogels

Zodra ook in andere regio's in Nederland mensen besmet blijken met het westnijlvirus, gaat Sanquin gedoneerd bloed ook daar onderzoeken. Dat is Europees beleid, zegt Metaal. "Je gaat het bloed pas testen als er een menselijke besmetting is. Er zijn namelijk ook veel regio's met alleen besmette vogels."

Het westnijlvirus komt voor bij vogels, maar kan via muggen op mensen worden overgedragen. Dat gebeurt vooral in de zomer. Het RIVM zei gisteren dat de kans om het virus op te lopen op dit moment minimaal is, door de weeromslag van de afgelopen weken en het einde van het muggenseizoen.