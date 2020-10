Westnijlvirus duikt op in Nederland

Voor het eerst is er in Nederland iemand besmet geraakt met het westnijlvirus, meldt het RIVM. Afgelopen week werd de infectie aangetroffen bij een man die niet recent in het buitenland is geweest. Een infectie is al eens eerder in Nederland vastgesteld bij een mens, maar deze infecties waren in het buitenland opgelopen.

De man heeft het virus vermoedelijk opgelopen in de regio Utrecht door een muggenbeet. In augustus en september werd het virus in de regio Utrecht al vastgesteld bij vogels en muggen, die het virus verspreiden.

Mensen en paarden kunnen het virus oplopen, maar spelen geen rol bij de verspreiding. Door de weeromslag van de afgelopen weken en het einde van het muggenseizoen is de kans om het virus op te lopen minimaal, zegt het RIVM.

Milde symptomen

De meeste mensen worden niet ziek door het westnijlvirus. Zo'n 80 procent van de patiënten krijgt helemaal geen klachten, de overige 20 procent krijgt milde symptomen zoals koorts en griepklachten. Wel krijgt 1 procent van de besmette personen ernstige neurologische klachten, zoals een hersenontsteking. Een klein deel kan aan het virus overlijden.

De laatste decennia heeft het westnijlvirus zich verspreid over grote delen van de wereld. Het virus komt al jaren voor in het zuidoosten van Europa en het Middellandse Zeegebied. Recenter is het virus opgedoken in Centraal-Europa. Dat het zich zou verspreiden naar West-Europa lag in de lijn der verwachting.