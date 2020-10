China, Rusland en Cuba in Mensenrechtenraad: 'Alsof vos een kippenren bewaakt'

Van de Roer geeft als voorbeeld de behandeling van de Oeigoeren in China. In de regio Xinjiang worden volgens schattingen een miljoen van hen vastgehouden in strafkampen.

Als je als land 97 andere landen achter je weet te krijgen, word je lid. "Dat systeem werkt gewoon zo", zegt Van de Roer. Daar zijn binnen de VN zorgen over, volgens hem.

Veel invloed

Landen die een zetel weten te bemachtigen, zouden veel invloed kunnen uitoefenen. Ze kunnen bijvoorbeeld onderzoeken tegenhouden, kritiek in de kiem te smoren of dreigen met het terugtrekken van fondsen, stelt Van de Roer.

Nederland zit al in de raad en is lid tot 2022. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kwamen erbij in de Europese groep. De Verenigde Staten trokken zich in 2018 terug uit de raad omdat de raad eenzijdig kritisch over Israël zou zijn.

Twee jaar geleden werd er veel kritiek geuit op onder meer de benoeming van de Filipijnen.