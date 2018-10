Kritiek op Filipijnen in VN-Mensenrechtenraad

Internationale mensenrechtenorganisaties hebben kritisch gereageerd op enkele nieuwe leden van de VN-Mensenrechtenraad. Ze wijzen erop dat landen als de Filipijnen en Eritrea juist bekendstaan om schendingen van mensenrechten.

Gisteren koos de Algemene Vergadering van de VN 18 nieuwe leden voor de raad met 47 landen. Doordat er precies genoeg gegadigden waren, was het van tevoren al duidelijk welke landen er gekozen zouden worden.

"Dat landen met extreme schendingen van mensenrechten worden gekozen is een enorme stap terug", laat Amnesty International in een reactie weten. "Ze krijgen een internationaal podium en kunnen bovendien de internationaal aanvaarde definities van mensenrechten fundamenteel ondermijnen."

Slachtoffers

President Duterte van de Filipijnen voert een harde strijd tegen drugsdealers waarbij al vele duizenden slachtoffers zijn gevallen.

In Eritrea zijn sinds de onafhankelijkheid in 1993 geen presidentsverkiezingen meer geweest. Het land kent bovendien veel vluchtelingen wegens een omstreden militaire dienstplicht.

Er is ook kritiek op de toetreding van Kameroen, waar burgers slachtoffer worden van een strijd tussen de regering en de Engelstalige minderheid, en Bahrein, waar de oppositie hard wordt aangepakt.

"Gebrek aan normen ondermijnt deze organisatie nog steeds. Het laat zien dat de VS gelijk had om zich eruit terug te trekken", meent de Amerikaanse VN-ambassadeur Haley. Haar land trok zich in juni terug uit de raad, mede omdat die anti-Israƫl zou zijn.