VS uit Mensenrechtenraad: 'begrijpelijk, maar ook een risico'

Het hing al een tijdje in de lucht, zegt diplomatiedeskundige Robert van de Roer in het NOS Radio 1 Journaal. "De Amerikanen hebben al vanaf het begin kritiek gehad. In 2006, toen de raad werd opgericht, kozen ze voor een boycot. Dat was onder VN-ambassadeur John Bolton, nu de veiligheidsadviseur van Trump. Bolton heeft nu zijn kans schoon gezien." De boycot duurde drie jaar. In 2009, onder president Obama, kwamen de Amerikanen alsnog in de raad.

Willem Post, Amerika-deskundige van instituut Clingendael, is het met Van de Roer eens. "Dit zat er zeker aan te komen. Het is triest, want de VS geldt al decennialang als hoeder van het internationaal recht. De vrouw van voormalig president Franklin Roosevelt, Eleanor, was de drijvende kracht achter de Universele Verklaring van de Rechten voor de Mens, en daarmee de VN."