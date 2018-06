'VS stapt uit VN-Mensenrechtenraad'

De Verenigde Staten stappen uit de VN-Mensenrechtenraad. Bronnen binnen de Amerikaanse regering hebben tegen diverse media gezegd dat minister van Buitenlandse Zaken Pompeo en VN-ambassadeur Haley dat vanavond zullen bekendmaken.

De VS dreigt al langer met een vertrek uit de raad, die 47 landen telt en zich richt op de naleving van verdragen voor de mensenrechten. Vorig jaar nog zei Haley dat de raad "chronisch anti-Israëlisch" was. Ze eiste toen verbetering.

Kennelijk is die verbetering naar de mening van de VS niet genoeg opgetreden. Vorige maand stemde de raad voor een onderzoek naar het recente Israëlische optreden in de Gazastrook, waarbij meer dan honderd Palestijnse doden zouden zijn gevallen. Ook werden de Israëlische acties als "buitensporig gewelddadig" bestempeld. De VS en Australië waren de enige landen die tegenstemden.

Immigratiebeleid

Het nieuws over de terugtrekking uit de raad komt op een moment dat het mensenrechtenbeleid van president Trump onder vuur ligt. Het gaat om het zerotolerancebeleid voor migranten bij de Mexicaanse grens.

Families die de grens naar de VS oversteken, worden sinds kort systematisch gescheiden. De ouders worden vastgezet en vervolgd en de kinderen komen onder toezicht te staan in grote opvangcentra. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten bij de VN, Zeid, noemde dat beleid gisteren gewetenloos.

De VS en de Mensenrechtenraad

De VN-Mensenrechtenraad kent een wisselende samenstelling van 47 landen: ze kunnen voor een termijn van drie jaar worden gekozen. De VS boycotte de raad enige jaren onder president George W. Bush, maar diens opvolger Obama draaide dat terug.

Sinds 2016 zit de VS weer in de Mensenrechtenraad. Nederland zat er van 2015 tot en met 2017 in en wil in 2020 weer toetreden.