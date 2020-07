Oeigoeren willen genocide-onderzoek Strafhof tegen Chinezen

De advocaten proberen nu dus via een omweg hoge Chinese leiders toch door de aanklager van het Strafhof te laten onderzoeken en vervolgen. "Uiteindelijk zullen ze het liefst willen dat de hoogste leider, Xi Jinping, wordt vervolgd, veroordeeld en gestraft. En daar is het Strafhof voor. Om de grote vissen te berechten."

Maar zonder lidmaatschap van China wordt dat dus een moeilijke klus. Het Strafhof heeft geen politiemacht en kan dus niet zomaar ergens naar toe om onderzoek te doen. Daarbij is er medewerking nodig van het land, maar China zal dit nooit toestaan, denkt Bouwknegt. "Ze zullen misschien zelfs actief tegenwerken, bijvoorbeeld zoals de Verenigde Staten dat nu doet."

Hij verwijst naar een gepland onderzoek naar misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden in Afghanistan, en de rol die de Amerikanen daarbij hebben gespeeld. President Trump heeft als reactie economische sancties tegen medewerkers van het Strafhof ingesteld. Volgens Bouwknegt zou China dit in principe ook kunnen doen.

Bewijs genocide

Ook de bewijsvoering kan problemen opleveren. "Vooral voor genocide is bewijslast hoog. Je moet dan aantonen dat bepaalde misdrijven tegen leden van een nationale, etnische, religieuze of raciale groep werden begaan met het oogmerk om die groep als zodanig te vernietigen", zegt Bouwknegt. "Voor misdrijven tegen de menselijkheid ligt de lat iets lager, maar ook dat is een lastige opgave. Temeer omdat het Hof over te weinig middelen en onderzoekers beschikt."

Massamoord met voorbedachten rade is juridisch moeilijk te bewijzen. Andere internationale straftribunalen hebben tot nu toe maar in drie gevallen genocide vastgesteld: de volkerenmoorden in Rwanda in 1994, in Srebrenica in 1995 en in Cambodja in de jaren 70.