Supermarkten maken belofte van gezond eten niet waar

Supermarkten zeggen dat ze de keus voor gezonde voeding makkelijker willen maken, maar geen enkele supermarkt maakt er echt werk van. Dat concluderen vier gezondheidsfondsen die onderzoek lieten doen naar het aanbod van gezond voedsel in supermarkten.

Zo'n 70 procent van ons dagelijks voedsel komt uit een supermarkt. Supermarkten hebben daarmee een grote invloed op ons voedingspatroon, zeggen het Diabetesfonds, de Hartstichting, de Maag Lever Darm Stichting en Nierstichting.

Om het voor de consument gemakkelijker te maken, lieten ze voor het eerst een "Superlijst Gezondheid 2020" opstellen. Er is nog veel te verbeteren, is de conclusie.

Nationaal Preventieakkoord

In 2018 sloten de supermarkten het Nationaal Preventieakkoord met de overheid. Het doel was de gezondheid van alle Nederlanders te verbeteren. Afgesproken werd dat supermarkten hun klanten zouden stimuleren meer volgens de Schijf van Vijf te gaan eten.

In het onderzoek dat de fondsen lieten doen, is onder meer gekeken naar de winkelinrichting, aanbiedingen in de folders en het aanbod bij de kassa's. "82 procent van het aanbod in de folders is voor ongezond eten", zegt woordvoerder Caroline Martens namens de gezondheidsfondsen in het NOS Radio 1 Journaal. "Zeven van de acht supermarkten hebben ongezonde impulsaankopen bij de kassa's liggen. Alle supermarkten doen wel iets goed, maar in alle supermarkten zijn verbeteringen mogelijk."

Geen winnaar

Van een winnaar willen ze daarom niet spreken. Ekoplaza maakt de belofte dat het de verkoop van gezonde voeding wil stimuleren nog het best waar, maar de onderzoekers spreken liever van een "voorloper" dan van een winnaar.

Andere voorlopers zijn Lidl, Dirk en Coop. In de ranglijst staat Jumbo als enige als "middenmoter" vermeld. "Achterblijvers" zijn Plus, Aldi en hekkensluiter Albert Heijn.

De gezondheidsorganisaties willen van staatssecretaris Blokhuis weten hoe hij de supermarkten aan de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord gaat houden.

Extra maatregelen

Blokhuis laat weten dat hij de zorgen van de gezondheidsfondsen deelt. "Er moet meer gebeuren om de gezonde keuze in supermarkten makkelijker te maken." Hij wil dat alle partijen die het akkoord hebben ondertekend zich aan de afspraken houden.

Om een "scherp beeld" te krijgen van wat hij extra kan doen tegen overgewicht heeft hij het RIVM gevraagd welke extra afspraken kunnen worden gemaakt, boven op de afspraken in het preventieakkoord.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de brancheorganisatie van de supermarkten, zegt in de Volkskrant dat het onderzoek voorbijgaat aan de vooruitgang die de afgelopen vijftien jaar is geboekt. "Ze kiezen voor het halfvolle glas met een laagje azijn erbij", zegt CBL-directeur Marc Jansen.

In november zit Blokhuis met de supermarkten en gezondheidsfondsen om tafel. Hij wil de uitkomst van het onderzoek dan met ze bespreken en horen hoe partijen hun afspraken gaan nakomen.