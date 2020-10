Minder bezoekers in zondagsdiensten, niet elke kerk houdt zich aan advies

Naar schatting 150 bezoekers hebben vanochtend de dienst bezocht in de Dorpskerk van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) in Staphorst. Vorige week zondag kwam de kerk in opspraak toen bleek dat er 600 mensen per dienst werden toegelaten en er volop werd gezongen.

Vandaag werd kerkgangers bij aanvang van de dienst gevraagd voldoende afstand te houden en sommige mensen droegen een mondkapje, schrijft persbureau ANP. De kerk hield zich nog steeds niet aan het maximumaantal van dertig personen dat minister Grapperhaus met de kerkelijke koepels heeft afgesproken.

Hoewel iedereen zich vorige week zondag volgens de dominee aan de regels hield, was er veel kritiek en stelde het landelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk daarop in overleg met minister Grapperhaus een advies op voor de aangesloten kerken. Daarin staat dat substantieel minder bezoekers worden toegelaten, er bij het in- en uitgaan een mondkapje wordt gedragen, en dat er minder psalmen worden gezongen. De kerk biedt ruimte aan 2300 kerkgangers.

'Geen onzorgvuldig beleid'

Dominee Van Marle van de HHK schrijft in een ingezonden brief in de Stentor begrip te hebben voor de ophef en dat die ophef niet te maken heeft met "onzorgvuldig beleid van de kerk of de hoge aantallen kerkgangers, maar met het feit dat veel mensen niet meer de relevantie en het belang van de kerk zien".

Volgens Van Marle is het voor de geloofsbelijdenis noodzakelijk bijeen te komen in de kerk om te bidden. "Juist déze voorbede om wijsheid, steun en uitkomst is in deze tijd zo ontzettend hard nodig."