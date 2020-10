Zus Nicky Verstappen tegen Jos B.: 'Jij bent geen mens maar een monster'

13.04 uur: Berthie in gesprek met B.

"De straf is aan de rechters, maar voor ons zal het nooit genoeg zijn. Nooit heb je maar iets van medeleven laten blijken.", zegt ze tegen B. "Je weet niet eens wat dat is."

Ze kijkt hem lang en doordringend aan. Jos B. slikt.

"Ook hier kan ik heel goed begrijpen hoeveel pijn het moet doen", zegt B. "In een keer is hij weg. Ik kan me indenken hoe moeilijk het is om 22 jaar te moeten wachten, misschien had ik eerder moeten verklaren. Maar mijn verklaring is niet wat ze willen horen. Hun wens is niet mijn waarheid."