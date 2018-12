Familie Verstappen wilde Jos B. in de ogen kijken, maar hij keek niet terug

Het was een zware dag voor de nabestaanden van Nicky Verstappen tijdens de eerste pro-formazitting van Jos B.. Vandaag stond familie Verstappen voor het eerst oog in oog met de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de verdwijning en dood van hun zoon en broer in 1998. Maar oogcontact kregen ze niet. "Kijk me aan!", schreeuwde Nicky's moeder nog tevergeefs toen B. de rechtszaal verliet.

In augustus dit jaar werd de 56-jarige Jos B. in Spanje aangehouden, na een dna-match met sporen op de onderbroek en pyjama van Nicky. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat Nicky Verstappen door toedoen van Jos B. is gestikt. Ook zijn er aanwijzingen dat de 11-jarige jongen is misbruikt.

Volgens het OM zijn in totaal 21 dna-sporen van Jos B. aangetroffen, de meeste op de onderbroek en de pyjama. "Het is aan hem om aan te geven hoe hij denkt dat zijn dna daar terecht is gekomen", zei de officier van justitie. "Als de verdachte een zuiver geweten heeft, had hij toch vanaf dag één van de daken kunnen schreeuwen dat hij geen idee heeft hoe het dna daar is terechtgekomen?"