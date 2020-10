Akkoord over aangepaste coronawet, meerderheid voor

De coronawet kan binnenkort ingaan. Het kabinet en een meerderheid van de Tweede Kamer hebben na lang onderhandelen een akkoord bereikt.

Belangrijke wijzigingen die ten opzichte van het voorstel van het kabinet zijn doorgevoerd zijn onder andere dat deze noodwet maar drie maanden geldig is, en dat de verlaging van de coronaboete van 390 naar 99 of 95 euro in de wet wordt vastgelegd.

Daarnaast wordt de maximum gevangenisstraf op het overtreden van afstandsregels of een samenscholingsverbod verlaagd van een maand naar twee weken. En er komt geen landelijk bezoekverbod voor verpleeghuizen.

Verder heeft de Tweede Kamer meer macht naar zich toegetrokken. Als het kabinet een coronamaatregel heeft aangekondigd en naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, dan kan de Kamer binnen een week bezwaar maken. Alleen in noodgevallen kan het kabinet een maatregel doordrukken.

Discussie

Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn het hier na lang discussiëren met oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, SGP en 50Plus over eens geworden. Dit betekent dat er een meerderheid is in de Tweede en de Eerste Kamer. Volgende week is mogelijk het eerste debat over de wet.

Aan het akkoord gingen een uitgebreide maatschappelijke discussie en verschillende demonstraties vooraf. Het is niet de verwachting dat de kritiek op de coronawet of de 'spoedwet' nu helemaal zal verstommen. Verschillende deskundigen en actiegroepen noemden de wet een inbreuk op burgerrechten. SP, PVV en Forum voor Democratie blijven ook tegen.