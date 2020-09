Coronawet: kritiek van experts (en van demonstranten verderop)

Zijn collega-hoogleraar Geerten Bogaard benadrukte ook het belang van Kamerleden en op gemeenteniveau van raadsleden. "Het moet zichtbaar zijn dat het niet alleen gaat om een persconferentie van de uitvoerende macht", refereerde hij aan Rutte en De Jonge die met enige regelmaat samen op een podium staan. "De volksvertegenwoordigers moeten hun rol pakken."

Noodrechtspecialist Adriaan Wierenga stelde later in de hoorzitting dat er eigenlijk twee smaken zijn voor 'Den Haag'. "De eerste optie is simpelweg stoppen met de huidige coronamaatregelen. Maar als u wilt doorgaan, dan moet deze wet er komen."

Hij noemde de huidige constructie met noodverordeningen "op heel veel punten het meest onwenselijk". Grondrechten (bijvoorbeeld gaan waar je wil, met zoveel mensen als je wil) mogen slechts kort worden ingeperkt met noodverordeningen, zegt Wierenga. "En alleen bij levensbedreigende situaties."

Gesteggeld

Dat noodverordeningen geen goed middel zijn, vindt het kabinet overigens ook. Al snel na het uitbreken van de coronacrisis rezen er twijfels over de juridische houdbaarheid en de beperkte democratische controle. Eind april, twee maanden na de eerste besmetting in Nederland, werd bekend dat er spoedwet in de maak was. In de tussentijd is er veel over gesteggeld.

Wierenga en zijn collega Jan Brouwer, hoogleraar rechtswetenschap, bleken beiden vooral kritisch op een bepaald artikel uit het wetsvoorstel, 58 S, ook wel de Vangnetbepaling. "Hiermee wordt carte blanche gegeven aan de minister", zei Brouwer.

Volgens het artikel kan het kabinet verder ingrijpen "indien zich een omstandigheid voordoet waarvoor de krachtens dit hoofdstuk geldende maatregelen niet toereikend zijn". Dat gaat te ver omdat niet is vastgelegd welke grondrechten dan mogen worden ingeperkt en in welke mate, zeiden de twee experts.

Verplicht maanpak

De wet is überhaupt te ruim geformuleerd, stelde Brouwer. Het kabinet kan bijvoorbeeld regels maken over "uitoefening van beroepen" of "hygiënemaatregelen", maar specifieker dan dat is de wetstekst niet. "Als u vindt dat daar te veel onder kan vallen, zoals een verplicht maanpak, dan moet u dat preciezer maken", tipte hij de Kamerleden.