Milieuwetten Brazilië versoepeld: bescherming kustbossen opgeheven

Salles raakte eind mei in opspraak nadat hij had gezegd dat de coronapandemie een kans was voor een verdere versoepeling, "omdat de pers het alleen maar over corona heeft".

De uiterst rechtse president Bolsonaro klaagt regelmatig over de strenge milieuwetten in zijn land. Sinds hij aan de macht kwam, begon hij samen met minister Salles de regels te versoepelen. Het budget voor milieubescherming kromp, er zijn veel minder controles door de milieupolitie en er worden nauwelijks nog boetes uitgedeeld.

Die versoepelingen kunnen gevolgen krijgen voor de economie. Buitenlandse investeerders, multinationals en Europese landen hebben de regering-Bolsonaro de afgelopen tijd opgeroepen om nu echt het milieu te gaan beschermen, want anders, zo dreigen ze, gaan ze hun geld ergens anders besteden.