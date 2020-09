Wekdienst 29/9: rechtszaak tegen Jos B. en opening tentoonstelling Naturalis

Wat heb je gemist?

Een meerderheid van de leden van het Outbreak Management Team had het beter gevonden als de regionale aanpak van de coronacrisis helemaal was opgegeven ten faveure van landelijke maatregelen. Dat zegt Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie en lid van het OMT. Volgens Voss was men de afgelopen tijd binnen het OMT verdeeld over de kwestie, maar wilden de meeste leden landelijke maatregelen.

Desondanks koos het kabinet er gisteren voor om, naast enkele landelijke maatregelen, onderscheid te maken tussen verschillende regio's.