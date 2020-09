Nabestaanden slachtoffer politiegeweld VS krijgen 20 miljoen compensatie

De nabestaanden van een Amerikaanse man die in januari door een politieagent werd doodgeschoten, krijgen een schadevergoeding van 20 miljoen dollar van Prince George's County in de staat Maryland.

De 43-jarige ongewapende William Green was opgepakt omdat hij zat te slapen achter zijn stuur, en werd met handboeien om in een politieauto gezet. De politieman, die zich naar eigen zeggen bedreigd voelde door Green, vuurde zes schoten op hem af. Er is geen bewijs gevonden dat er een ruzie aan de schietpartij voorafging.

De agent zit vast en is aangeklaagd voor doodslag.

"Er is geen compensatiebedrag dat past bij een dergelijk verlies, maar wij denken dat deze regeling rechtvaardig is voor wat Green en ook diens nabestaanden is aangedaan", zei een county-bestuurder. Een dochter van Green zei in een reactie dat de familie het geld zal gebruiken om de nagedachtenis aan haar vader te bewaren en "het kwaad van politiegeweld" te bestrijden.

Black lives matter

De advocaat van de familie sprak van een historische schikking. "De boodschap in dit geval is dat het leven van de zwarte Green ertoe deed en dat de levens van zijn zwarte moeder en kinderen er ook echt toe doen." Overigens was de agent die op Green schoot, ook zwart.

Twee weken geleden werd een schikking getroffen in een andere zaak waarbij een ongewapende zwarte vrouw door een agent werd doodgeschoten. De nabestaanden van Breonna Taylor krijgen 12 miljoen dollar van de stad Louisville in Kentucky.