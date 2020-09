Familie Nicky Verstappen: verklaring Jos B. is leugenachtig

De familie van Nicky Verstappen gelooft niets van de videoverklaring van Jos B., die wordt verdacht van het misbruiken en doden van de 11-jarige Nicky in de zomer van 1998. De verklaring werd vandaag getoond in de rechtszaal, op de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen B.

"De familie en ik trekken op dit moment de conclusie dat het hier om een leugenachtige, verzonnen verklaring gaat om zijn hachje te redden", zegt Peter R. de Vries, vertrouwenspersoon van de familie. "Eigenlijk is het heel begrijpelijk dat B. de afgelopen twee jaar heeft gezwegen, als je uiteindelijk met zo'n rammelende verklaring moet komen. Het filmpje dat we gezien hebben, is in letterlijk en figuurlijk opzicht een vertoning."

B. werd twee jaar geleden aangehouden in Spanje, nadat bij grootschalig dna-onderzoek onder meer sporen van zijn speeksel, huidschilfers en haren waren gevonden op het lichaam en in de onderbroek van Nicky.

De 11-jarige jongen was 22 jaar geleden op kamp op de Brunssummerheide in Limburg. Anderhalve dag nadat hij uit zijn tent verdwenen was, werd hij dood gevonden bij een dennenbosje op zo'n 1200 meter afstand van het kampterrein.

'Meer vragen dan antwoorden'

Na zijn aanhouding heeft B. zich steeds beroepen op zijn zwijgrecht, tot vandaag: in een vooraf opgenomen videoverklaring - "onder spanning spreek ik niet zo makkelijk" - zegt hij dat hij Nicky in augustus 1998 heeft gevonden, maar dat de jongen toen al dood was. "Ik heb geprobeerd Nicky netter neer te leggen, een been gestrekt. Ik heb zijn kleren gefatsoeneerd, een beetje rechtgetrokken. En blaadjes weggeveegd."

B. sprak nooit met iemand over de zaak, naar eigen zeggen omdat hij bang en paniekerig was. De 57-jarige Limburger heeft een zedenverleden: in 1985 pleegde hij ontucht met twee 10-jarige jongens.

Volgens Peter R. de Vries roept de verklaring meer vragen op dan die beantwoordt. "Hoe verklaar je de dna-sporen op de binnenkant van de onderbroek van Nicky? En is dit de reactie van een man die een ervaren en geoefend leider bij de scouting was? Dat als hij een dood kind vindt, hij er als een haas vandoor gaat en niets doet?"

'Voortschrijdend inzicht'

De advocaat van B., Gerald Roethof, spreekt van "het begin van een verklaring". Hij wijst erop dat dit pas de eerste van zeven zittingsdagen is. "De rest van de vragen over het dna-bewijs zullen op een later moment aan de orde moeten komen."

Volgens Roethof kan zijn cliënt het bovendien nooit goed doen. "Praat je niet, dan zegt men: 'Je zwijgt, dus je hebt iets te verbergen.' Praat je wel, dan krijg je dit. Als je je verhaal doet, zullen er altijd personen zijn die zeggen: ik geloof er helemaal niets van."