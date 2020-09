Nederlandse coronacijfers vergeleken met die van andere Europese landen

Ook in Nederland loopt de wachttijd voor een test op. Dagelijks kunnen zo'n 10.000 mensen die met de GGD bellen niet terecht voor een afspraak. "Ook zien we al weken dat de wachttijd is opgelopen tot meerdere dagen, dus dan mag je wel concluderen dat we qua testbeleid achterblijven in Europa", zegt epidemioloog Roosendaal. "Alleen landen als Bulgarije testen naar verhouding minder inwoners, dat is een beetje pijnlijk." Met de kanttekening dat testen slechts een deel van de aanpak is.

Zoals eerder gezegd wordt Duitsland gezien als grote voorbeeld. "Een afspraak voor een test heb je meestal binnen een dag, de uitslag twee, hooguit drie dagen erna", zegt correspondent Judith van de Hulsbeek." Maar dat kan snel veranderen. Vanwege toenemende vraag aan testmaterialen wereldwijd kan de testcapaciteit de komende weken verminderen, waarschuwde het Robert Koch Instituut, het Duitse RIVM.

Doden en ziekenhuisopnames

In alle Europese landen zijn het aantal doden en IC-opnames vooralsnog een fractie van die tijdens de eerste maanden van de coronacrisis. Toch lopen ook deze getallen op en waarschuwen experts dat ziekenhuizen een veelvoud aan coronapatiënten kunnen verwachten. In bijvoorbeeld Delft en Amsterdam komt de reguliere zorg alweer onder druk te staan.

In Spanje gebeurt dat lokaal ook. Correspondent Rop Zoutberg: "Volgens overheidscijfers is de druk op de IC-afdelingen nog laag en wordt landelijk maar een van de vijf bedden voor coronapatiënten ingezet. Maar volgens artsenorganisaties liggen zeker in en rond Madrid de IC-bedden opnieuw vol en worden andere operaties uitgesteld."

Landelijk zijn dat soort nijpende situaties nog niet aan de orde in de acht onder loep genomen landen. Maar in al deze Europese landen is het aantal positief geteste inwoners de afgelopen periode gestegen. Oordelen welk land de beste aanpak heeft, daar is het nog te vroeg voor, sluit Roosendaal af. "Als je er over vijf jaar een boek over schrijft, dan pas weten we het echt."