GGD: tienduizenden mensen kunnen niet getest worden op corona

Tweede golf

Ook Jaap van Dissel, RIVM-directeur infectieziektenbestrijding, was gevraagd de Kamer uitleg te geven over de forse toename van het aantal besmettingen de laatste weken. Hij sprak voor het eerst van "een tweede golf".

Volgens Van Dissel is in heel Nederland het reproductiegetal al een aantal weken boven de 1. Dat betekent dat het aantal besmettingen overal toeneemt. "Het heeft zich vanuit het westen naar de rest van het land verspreid. Ook in bijvoorbeeld Groningen zien we haarden. Wat we natuurlijk moeten proberen, is dat cijfer weer onder de 1 te krijgen."

"We staan op een kantelpunt", waarschuwde hij. Het RIVM verwacht dat het aantal ziekenhuisopnames en de bezetting van de IC-bedden blijven oplopen, al is het niet in het tempo van maart.

Van Dissel zei dat Nederland niet het enige land is waar het coronavirus weer in opmars is. Hij wees onder meer op Denemarken, maar vooral op Zuid-Frankrijk, waar de ziekenhuizen weer moeten opschalen. Hij verwacht hetzelfde patroon in Nederland. "Na de jongeren komen de ouderen. Al zie je wel dat die laatste groep zich meer bewust is van de risico's en vaak aan een soort zelfisolatie doet."

Mondkapjes

Van Dissel ging ook in op de gang van zaken rond mondkapjes in de ouderenzorg. "Dit had anders gemoeten. Buitengewoon ongelukkig."

Pas sinds kort geldt het advies om ook bij vluchtig contact met mogelijke coronapatiënten in verpleeghuizen en de thuiszorg een mondneusmasker te dragen, ontdekte Nieuwsuur. Tot half augustus vond het RIVM deze beschermingsmaatregel niet nodig. De sector zelf zei niet op de hoogte te zijn van deze wijziging.

Van Dissel gaf toe dat het leek alsof het beleid stilletjes was aangepast; er werd niet over gecommuniceerd. Maar in zijn optiek is het niet bewust nagelaten. De reden van de wijziging was volgens hem de onrust die was ontstaan bij personeel in de ouderenzorg en het feit dat de richtlijn voor ziekenhuizen strenger was.