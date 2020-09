Zorgt verhoging van maximumstraf bij doodslag ook voor hogere straffen?

Jeroen Soeteman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, vraagt zich vanwege de nieuwe wet rond de voorwaardelijke invrijheidsstelling af of het wel zo slim is om nu meteen al weer met een nieuw wetsvoorstel over de maximumstraf voor doodslag te komen. "Waarom niet eerst de effecten van die nieuwe wet in mei afwachten? Waarom dan niet gefaseerd de maximale straffen verhogen?"

De hogere maximale strafmaat moet er volgens de ministers Grapperhaus en Dekker komen omdat de huidige maximumstraf voor doodslag nu soms geen recht doet aan de ernst van het vergrijp.

Dat is misschien zo, maar het gaat niet alleen om vergelding en genoegdoening, zegt Struijk. "Slachtoffers en nabestaanden denken daar heel verschillend over. Sommigen willen helemaal niets meer te maken hebben met de zaak, of ze willen vooral bescherming als de veroordeelde weer vrijkomt."

Advocaat Stolk voegt eraan toe dat een hogere straf het leed bij de slachtoffers niet wegneemt. "Ze willen erkenning van de officier van Justitie en de rechter. Of een dader 15 of 20 jaar cel krijgt maakt dan vaak niet eens zo veel uit."