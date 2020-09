Jeugdvriendin Anne Frank legt eerste steen Holocaust Namenmonument

"We mogen niet vergeten wat er is gebeurd", zegt Grishaver. "Straks hebben we 102.000 namen van mensen die stierven, geen graf hebben en nooit meer worden genoemd. Die namen halen we nu terug." Behalve de namen van de Holocaustslachtoffers worden ook hun geboortedatum en leeftijd in de herdenkingsstenen gelaserd.

De bouw van het monument kost bijna 15 miljoen euro, twee keer zoveel als aanvankelijk werd verwacht. De Rijksoverheid zou in eerste instantie 2,3 miljoen euro meebetalen, maar dat is vorig jaar verhoogd naar 8,3 miljoen euro. Ook de gemeente Amsterdam, bedrijven en particulieren betalen mee.

Zo doneerde Jacqueline van Maarsen, de jeugdvriendin van Anne Frank, 50.000 euro aan de totstandkoming van het monument. Dat geld was afkomstig van de opbrengst van een gedichtje dat Anne in 1942 had geschreven in het poëziealbum van Jacquelines oudere zus Christiane van Maarsen. Het handgeschreven versje werd in 2016 voor 140.000 euro geveild.

'Veertien jaar strijd'

Initiatiefnemer Grishaver, ook voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, noemt de steenlegging van vandaag een mijlpaal. Hij is al sinds 2006 met het project bezig. "Na veertien jaar strijd gaat het er komen."

In loop van die jaren zijn de plannen voor het Namenmonument met enige regelmatig gewijzigd. Vanwege bezwaren van omwonenden verschoof de locatie bijvoorbeeld van het Amsterdamse Wertheimpark naar het iets verderop gelegen Weesperplantsoen.

Maar ook daar bleken de ideeën op verzet te stuiten. Zo biedt het plantsoen volgens buurtbewoners te weinig ruimte voor grote aantallen bezoekers en zou het te dicht op een verkeersader liggen.

De rechter en later de Raad van State gaven de omwonenden ongelijk. De bouwvoorbereidingen, zoals het kappen van bomen, konden daarom doorgaan. In juni werd de eerste paal geslagen en nu ligt er dus ook een eerste herdenkingssteen.

Volgens initiatiefnemer Grishaver duurt het nog een klein jaar voordat het Holocaust Namenmonument helemaal af is.