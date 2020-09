Ikdoenietmeermee: wat willen de rebellerende BN'ers precies?

Zanger Thomas Berge, vanochtend ook op Radio 538, legt uit dat het hem er niet om gaat in een vol stadion te kunnen optreden. Wel moet er volgens hem "in een gecontroleerde omgeving" meer mogelijk zijn dan nu, en gebeurt dat ook al in sommige Europese landen. "In de eventbranche staan er 500.000 banen echt op wankelen. In andere landen gaat het er soms heel anders aan toe, daar wordt gecontroleerd een event gegeven en tot nu toe gaat dat heel erg goed."

Berge, die zegt ook namens de andere protesterende BN'ers te spreken, is geraakt door de verontwaardigde reacties op de actie. Hij stelt dat 'ik doe niet meer mee' niet betekent dat de rebellerende artiesten écht de coronaregels gaan negeren. "Natuurlijk doen we wél mee. Alle mensen die gisteren om 18.00 uur een post hebben gedaan doen zeker wel mee met het coronabeleid op het moment dat het moet. Het is voor ons duidelijk dat je gewoon maatregelen hebt en dat je je daaraan moet houden, alleen hebben we kritische vragen."

Doutzen Kroes

Het is niet voor het eerst dat BN'ers en bekende influencers kritiek uiten op het coronabeleid. In juli deelde supermodel Doutzen Kroes een foto van vraagtekens op Instagram met de vraag of de informatie van de overheid wel klopt. Ook toen leidde dat tot veel discussie.

Hans Alderliesten van kennisinstituut Movisie wijst er in het NOS Radio 1 Journaal op dat de opstandige geluiden op sociale media niet representatief zijn voor heel Nederland. "Een heel groot deel van de bevolking steunt het overheidsbeleid gewoon. Maar ze hebben veel volgers en bereiken heel veel jongeren. Juist onder die groep is de acceptatie van de maatregelen laag en door deze influencers worden ze nu niet op het goede been gezet."