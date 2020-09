'Nee, ik houd m'n 'bek' niet': BN'ers verzetten zich tegen coronabeleid

De artiesten zijn door hun hoge aantal volgers behoorlijk invloedrijk op Instagram. Zangeres Famke Louise en rapper Bizzey hebben respectievelijk 1 miljoen en 417.000 volgers. Zanger Tim Douwsma heeft er 152.000 en Thomas Berge 78.000.

De posts worden door sommige fans gewaardeerd, maar de artiesten krijgen ook veel kritiek. In de reacties is te lezen dat veel mensen zich afvragen waar ze mee bezig zijn en of het hen niet alleen te doen is om het geld dat ze mislopen door de coronacrisis.

Podium

De manager van Tim Douwsma zegt in een reactie dat "Tim in zijn post enkel een aantal kritische vragen heeft gesteld, net als vele andere BN'ers". Volgens de manager vinden de artiesten dat de kritische kant te weinig belicht wordt in de media. "Tim doet dit niet voor zichzelf; hij heeft liever dat er een podium komt voor bijvoorbeeld de 2500 artsen en zorgprofessionals die een brandbrief hebben ondertekend (zoals gesteld in zijn post) omdat zij bezorgd zijn om het huidige beleid."

De oproep komt op een moment dat het aantal besmettingen in Nederland fors toeneemt. Bij het RIVM zijn tot vanochtend 10.00 uur 2223 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is het hoogste aantal sinds begin juni, toen het aantal tests sterk werd opgevoerd.