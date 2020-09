Experts over nieuwe coronamaatregelen: 'Logisch moment om nu in te grijpen'

Of de maatregelen effect gaan hebben, durven de wetenschappers niet te zeggen. "Als iedereen zich aan de regels houdt, loopt het aantal besmettingen niet op", relativeert Bruijning. "Maar wat je nu wilt zijn maatregelen die er voor zorgen dat mensen niet langdurig dicht bij elkaar zitten in de slecht geventileerde binnenruimtes." Of deze maatregelen daar aan bijdragen is maar de vraag. "Mijn gevoel is dat het te weinig is."

"Het is één groot experiment", stelt Bonten. "Met deze maatregelen is de drempel om bij elkaar te komen wel weer wat hoger. Maar het zijn kleine stapjes, in de hoop dat het werkt."