CDA-Kamerlid pleit voor heroverweging in zaak-Akwasi

Het is overigens onduidelijk of de bewuste officier, Jacobien Vreekamp, überhaupt nog verbonden is aan het meldpunt. Wel werd gisteren bekend dat ze in juli was opgestapt als voorzitter van het meldpunt, tegelijk met bestuurslid Mitchell Esajas, die vorig jaar geregeld optrad als woordvoerder van KOZP.

Het OM wilde gisteren verder niet ingaan op vragen over de relatie tussen Vreekamp en Esajas en over de onafhankelijkheid van Vreekamp. "Wij willen benadrukken dat deze beslissing in nauw overleg met de parketleiding en andere officieren tot stand is gekomen", zei een woordvoerder. "Dit heeft zij dus niet in haar eentje gedaan. Het is volledig afgestemd en hiermee is het gewaarborgd."

Opheldering

Onder anderen PVV-leider Wilders kondigde aan dat hij premier Rutte om opheldering ging vragen. Via Twitter reageerde hij eerder al furieus op het besluit van het OM Akwasi niet te vervolgen. Kamerlid Maarten Groothuizen van regeringspartij D66 beschuldigde daaropvolgend Wilders er vandaag van dat die om electorale redenen nog eens met modder gooit naar de rechtsstaat. "Het Kamerlid dat geen straf kreeg, beklaagt zich luidkeels over een zaak waarin iemand ook geen straf kreeg", aldus Groothuizen.

Coalitiepartij VVD wil niet reageren op de zaak, "omdat het OM onafhankelijk is". Ook het ministerie van Justitie en Veiligheid wil niet reageren en verwijst naar het OM.