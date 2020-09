Officier die zaak-Akwasi seponeerde zat met KOZP-voorman in bestuur

Gisteren werd bekend dat Akwasi niet wordt gestraft voor zijn uitspraak bij de Black Lives Matter-demonstratie op 1 juli in Amsterdam. "Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht", zei hij toen. Volgens het Openbaar Ministerie was die uitspraak opruiend en strafbaar. Toch wordt hij niet vervolgd, omdat hij er publiekelijk afstand van heeft genomen.

De handtekening onder dat besluit is die van officier van justitie Jacobien Vreekamp, die tot juli MDRA-voorzitter was. Publicist en criminoloog Mitchell Esajas was toen ook lid van het bestuur en stapte die maand tegelijk met Vreekamp op. Esajas was vorig jaar geregeld woordvoerder van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet.

Niet in haar eentje

Het Openbaar Ministerie wil niet ingaan op vragen over de relatie tussen Vreekamp en Esajas en over de onafhankelijkheid van Vreekamp. "Wij willen benadrukken dat deze beslissing is genomen in nauw overleg met de parketleiding en andere officieren tot stand is gekomen", zegt een woordvoerder. "Dit heeft zij dus niet in haar eentje gedaan. Het is volledig afgestemd en hiermee is het gewaarborgd."

PVV-leider Wilders kondigt aan dat hij premier Rutte deze week om opheldering zal vragen.