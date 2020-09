Onderzoek: tientallen besmettingen op nertsenfokkerijen

Er zijn zeker 66 medewerkers en familieleden besmet geraakt bij uitbraken op nertsenfokkerijen. Dat is 68 procent van het totaal aantal geteste personen op de fokkerijen, blijkt uit een uitgebreid Nederlands onderzoek naar de uitbraak op zestien fokkerijen. Het totale aantal besmettingen op fokkerijen is mogelijk veel groter, omdat zeker vijftig van de 128 nertsenfokkerijen in Nederland besmet zijn.

Zeker in een aantal gevallen is het virus overgedragen van nerts op mens. De uitbraak op nertsenfokkerijen is daarmee ernstiger dan gedacht. Minister Schouten (Landbouw) schatte in eerste instantie de kans op besmetting van nerts op mens niet groot.

Het onderzoek werd begin deze maand gepubliceerd op een website voor biowetenschappen. De wetenschappers vermoeden dat het virus al langere tijd rondging in de nertsenpopulaties voordat het oversloeg op mensen. Ook muteerde het virus volop onder de nertsen; gemiddeld eens in de twee weken.

'Kat mogelijk oorzaak'

De wetenschappers hebben niet direct een verklaring voor het feit dat het virus oversloeg van fokkerij naar fokkerij in mei en juni, toen landelijk de uitbraak juist werd ingedamd. Ze noemen besmette fokkerijbezoekers of wilde katten als mogelijke oorzaken.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is inmiddels ook een onderzoek begonnen naar mogelijke opzettelijke besmettingen.

'Missende schakel verspreiding'

Met het onderzoek staat nagenoeg vast dat nertsen als reservoir voor het virus kunnen worden aangemerkt. Viroloog en onderzoeksleider Marion Koopmans van het Erasmus MC zegt tegen de Volkskrant dat de bontindustrie misschien wel de "missende schakel" is die heeft bijgedragen aan het overspringen van dier op mens in China. "Dit zou een plausibele tussenstap kunnen zijn in de weg die het virus heeft afgelegd van vleermuizen naar de mens", zegt ze.

Vanwege de uitbraken op de bedrijven, moeten in maart volgend jaar alle fokkerijen in Nederland stoppen. In november begint de 'pelsperiode' en als alle nertsen daarna zijn gedood en van hun pels zijn ontdaan mogen de fokkers geen nieuwe dieren meer in hun kooien zetten.