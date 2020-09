Onderzoek naar opzettelijke coronabesmetting op nertsenfokkerijen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat onderzoek doen naar opzettelijke besmettingen met het coronavirus op nertsenfokkerijen. Er zijn vooralsnog geen concrete aanwijzingen dat het virus met voorbedachten rade wordt overgedragen aan de dieren. Maar ondanks de strengere maatregelen blijven er besmettingen voorkomen, zo maakt het ministerie van Landbouw bekend.

Het ministerie meldt drie nieuwe nertsenfokkerijen waar het virus is uitgebroken. In totaal zijn nu 47 van de 128 nertsenfokkerijen in Nederland besmet.

Toevallig

D66-Kamerlid De Groot heeft om het onderzoek gevraagd naar het opzettelijk overtreden van de regels. Hij vindt het "wel erg toevallig" dat er meer besmettingen bij komen terwijl er juiste strenge maatregelen zijn. De nertsenfokkers krijgen een schadeloosstelling, een geldbedrag, als hun nertsen vanwege corona geruimd worden.

De controle op de naleving van de hygiënemaatregelen wordt ook verscherpt. Bij overtreding worden boetes uitgedeeld.