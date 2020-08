D66 zet vraagtekens bij besmettingen nertsenfokkerijen

Regeringspartij D66 wil dat Landbouw-minister Schouten laat onderzoeken waarom er op steeds meer nertsenfokkerijen coronabesmettingen worden aangetroffen, terwijl de maatregelen juist strenger worden. De partij sluit niet uit dat er opzet in het spel is, met als doel een vergoeding te krijgen.

"Het valt mij gewoon op", zegt D66-Kamerlid De Groot. "Ondanks alle maatregelen gaat het de laatste maanden ineens heel snel met de besmettingen. Houden de fokkers zich wel aan de regels? Zijn de maatregelen niet voldoende?"

Eind mei werd een vervoersverbod ingesteld voor nertsen en de mest van nertsen, er mogen geen bezoekers meer in de stallen komen en de nertsenhouders moeten ervoor zorgen dat huisdieren, zoals katten en honden, niet van de stallen naar bewoond gebied kunnen lopen. Ook voor de werknemers gelden strenge hygiënemaatregelen.

Ruime vergoeding

Maar inmiddels zijn op 41 van de 120 fokkerijen toch coronabesmettingen aangetroffen, die ook een gevaar voor de volksgezondheid opleveren.

De Groot wijst erop dat de vergoeding "ruim" is voor bedrijven die vanwege de besmettingen moeten worden geruimd. "Dat is van begin af aan onderkend", zegt hij. Concrete aanwijzingen voor opzettelijke besmettingen of slordig omgaan met de regels door nertsenfokkers heeft hij niet. "Daarom wil ik dat de minister dit onderzoekt."

Het kabinet heeft aangekondigd alle nertsenfokkerijen preventief te gaan ruimen als het aantal besmettingen toeneemt. Daar hoort ook een financiële regeling bij voor de ondernemers die hierdoor getroffen worden.

Verschillende meningen

Binnen de regeringscoalitie bestaan verschillende meningen over hoe de financiële compensatie voor de fokkers eruit moet komen te zien. CDA-Kamerlid Geurts pleitte vandaag nog voor "een ruimhartige stoppersregeling" voor niet-besmette nertsenbedrijven die preventief gaan worden geruimd.

D66 is er "principieel op tegen" als de nertsenfokkers "beter geholpen" zouden worden dan andere ondernemers die last hebben van de coronapandemie. "Ik zou niet weten waarom we met de nertsenbedrijven anders zouden moeten omgaan", zegt De Groot.

Schouten zou begin deze week met een besluit over de 'stoppersregeling' komen, maar dat werd uitgesteld. Vaststaat dat nertsen fokken vanaf 2024 wettelijk niet meer mag. In verband met dit verbod is de fokkers al een financiële compensatie toegezegd.