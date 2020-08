Kabinet maakt eind aan nertsenfokkerij; alle bedrijven volgend jaar dicht

In maart volgend jaar moeten alle nertsenhouderijen in Nederland stoppen. In november begint de 'pelsperiode' en als alle nertsen daarna van hun pels zijn ontdaan mogen de fokkers geen nieuwe dieren meer in hun kooien zetten.

De vervroegde beëindiging van de nertsenhouderij is het gevolg van de uitbraak van het coronavirus op veel bedrijven. De afgelopen tijd zijn ruim veertig bedrijven getroffen door het virus. Daar zijn de nertsen allemaal geruimd.

Het is niet de bedoeling dat op alle resterende bedrijven alle dieren preventief worden gedood; het gevaar voor de volksgezondheid wordt daarvoor niet groot genoeg geacht.

Maar het kabinet is wel bang dat op termijn op de getroffen bedrijven virusreservoirs ontstaan, waardoor steeds meer mensen besmet zouden kunnen raken. Dat de nertsenhouderijen niet met onmiddellijke ingang moeten stoppen, bespaart het kabinet geld. Er is ook een praktische reden dat de beëindiging niet meteen ingaat: eerst moet de wet worden aangepast.

Verplichte stoppersregeling

De laatste 120 nertsenhouderijen worden uitgekocht. Het was eerder het plan dat de nertsenbedrijven in 2024 zouden stoppen, maar dat wordt dus vervroegd. Volgens Haagse bronnen kosten de maatregelen het kabinet zo'n 180 miljoen euro: 40 miljoen voor de ruimingen, 140 miljoen voor een "verplichte stoppersregeling".

Minister Schouten scherpt de komende maanden de coronamaatregelen op de bedrijven aan. Ook stelt zij een onderzoek in naar de naleving van de coronaregels door de sector. De plannen moeten morgen nog worden goedgekeurd door het kabinet en Schouten zal morgen de details bekendmaken.