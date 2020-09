'IND-personeel heeft weinig om handen, ondanks werkachterstand asielaanvragen'

VluchtelingenWerk Nederland is "verbijsterd" dat "IND-medewerkers zitten te netflixen, terwijl duizenden asielzoekers wachten". De lange wachttijden voor de asielprocedure leiden tot enorm veel onzekerheid bij asielzoekers, zegt de vluchtelingenorganiatie.

Verbetering

In een schriftelijke reactie vandaag belooft het Ministerie van Justitie en Veiligheid verbetering: "Zo is het aantal begeleiders van nieuwe medewerkers groeiende, zijn mensen opgeleid om te worden ingezet op meerdere taken zodat er per taak voldoende mensen zijn, vindt er regelmatig bijscholing plaats en roepen we medewerkers alleen op als er werk voor hen is".

Inmiddels is een aantal zaken verbeterd, die eerder problemen opleverden, aldus justitie. "Dat neemt niet weg dat er ook nog zaken zijn die beter kunnen. Daarover zijn we met alle betrokkenen, ook de medewerkers, in gesprek. De inzet is erop gericht om voor het eind van het jaar meer dan 14.000 zaken op zorgvuldige wijze afgehandeld te hebben."

Directeur-generaal Migratie Beaujean van het ministerie van Justitie en Veiligheid bezocht deze week een taskforce in Utrecht: