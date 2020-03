'IND is veel meer kwijt aan vergoeding voor trage asielprocedures dan gedacht'

De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND moet dit jaar naar verwachting 70 miljoen euro betalen aan asielzoekers vanwege te trage asielprocedures. Dat staat in een interne nota van het ministerie van Justitie en Veiligheid, die NRC in handen heeft. Het bedrag is vier keer zo hoog als de inschatting die staatssecretaris Broekers-Knol in november aan de Tweede Kamer had gemeld.

De IND heeft zes maanden de tijd om asielaanvragen te beoordelen. Als dat langer duurt, kan een asielzoeker een dwangsom eisen voor elke dag extra vertraging. De vergoeding, die in principe kan oplopen tot 15.000 euro, moet de IND te dwingen om de asielprocedure op tijd af te ronden.