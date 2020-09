Macron de redder van Libanon, of heeft hij een eigen agenda?

Najem gelooft dat Macron vooral in Libanon is voor zijn eigen land. "Hij wil macht houden in deze regio." Ook Ibrahim denkt dat Macron met een geopolitieke blik naar Libanon kijkt: "Ons land is altijd een speelbord geweest voor verschillende wereldmachten. Je hebt nu de VS aan de ene kant en Iran aan de andere. Macron wil ook invloed want het is altijd goed om een bondgenoot in de regio te hebben."

"Toch is Macron ook oprecht betrokken", zegt correspondent Frank Renout. "Natuurlijk spelen de machtsverhoudingen in het Midden-Oosten een grote rol. Maar hij vond het ook echt verschrikkelijk wat er daar gebeurde. En vanwege de oude banden had Macron ook het gevoel dat hij steun moest betuigen."

Bovendien heeft de Franse president volgens Renout de problemen in Libanon een wereldtoneel gegeven: "Hij heeft de onvrede van het Libanese volk aan de wereld verwoord en zo misschien ook wel geholpen. Het is de vraag of deze onvrede zo'n internationale weerklank had gehad als Macron niet was gekomen."

Daar is Ibrahim het wel mee eens: "De situatie in Libanon krijgt nu in ieder geval veel aandacht, dat is goed. Misschien helpt het de situatie te verbeteren."